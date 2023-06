Ubisoft sta sviluppando il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, report di Kotaku

Ubisoft è al lavoro su numerosi giochi legati alla serie di Assassin's Creed, con il franchise che si prepara a tornare sulle scene già da quest'anno con l'arrivo previsto di Assassin's Creed Mirage. Stando alle ultime indiscrezioni, esiste un ulteriore progetto di cui la compagnia d'Oltralpe non ha ancora parlato.

Un report di Kotaku afferma che un remake di Assassin's Creed IV Black Flag è attualmente in via di sviluppo presso Ubisoft Singapore. Secondo due fonti a conoscenza dei piani che hanno chiesto di restare anonime poiché non autorizzate a discuterne, il rifacimento del gioco originariamente pubblicato come cross-gen su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2013, è ancora nelle sue fasi iniziali e sarà necessario attendere qualche anno prima del suo completamento. Il team di Ubisoft Singapore, uno degli studi che ha maggiormente contribuito all'evoluzione della resa grafica e del comportamento fisico del mare nei giochi della serie di Assassin's Creed, sarà fortemente coinvolto nell'aiutare a modernizzare il titolo con protagonista Edward Kenway.



Al momento non è chiaro se la struttura di gameplay seguirà la orme degli ultimi capitoli, fortemente caratterizzati da una vena ruolistica, o se invece attingerà maggiormente allo stile originale del franchise, maggiormente incentrato sullo stealth e sul parkour e che si prepara a tornare in grande stile con Assassin's Creed Mirage.

Ubisoft Singapore resta parallelamente impegnata nello sviluppo di Skull & Bones, progetto che è nato proprio da una di Assassin's Creed IV Black Flag, il primo capitolo della serie a porre così tanta enfasi sull'esplorazione dell'oceano a bordo della propria nave da guerra. Secondo un'e-mail interna condivisa con Kotaku, la dirigenza dello studio di Singapore sta attualmente obbligando tutti gli sviluppatori a presentarsi in ufficio ed ha momentaneamente posto un veto sul lavoro in remoto. Una decisione probabilmente presa a seguito dei reiterati problemi di sviluppo che hanno comportato i numerosi rinvii di Skull & Bones.

Ad aprile di quest'anno, Ubisoft ha dato un seguito di Assassin's Creed IV Black Flag tramite il Webcomic Assassin's Creed Forgotten Temple.