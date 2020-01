Report su Ubisoft: svolta editoriale per la software house di Splinter Cell e AC?

Nell'ottobre dello scorso anno, i vertici di casa Ubisoft avevano evidenziato la volontà di concentrarsi nella realizzazione di giochi unici, puntando su di una maggiore differenziazione delle proprie produzioni.

A tal proposito, giungono ora interessanti voci di corridoio. Secondo quanto riportato dalla redazione di VGC, infatti, sarebbe in corso un'operazione di ristrutturazione del team editoriale di Ubisoft. Citando proprie fonti, il portale riferisce di alcuni cambiamenti in corso per quanto riguarda la composizione e l'organizzazione della squadra, attualmente composta da circa cento persone ed incaricata di supervisionare ed offrire una cornice e direzione unitaria alle produzioni dei diversi team di sviluppo della software house.

Secondo quanto appreso da VGC, sarebbe in corso un'espansione del team, con l'obiettivo di rendere maggiormente variegata la line-up Ubisoft. La squadra continuerà ad essere guidata da Serge Hascoet, ma aumenterà il numero di vicepresidenti, i quali godranno di una maggiore autonomia decisionale. Questi ultimi, sette professionisti, vedranno loro assegnata un franchise ciascuno. Tra questi, si riporta, figureranno sia personale già presente, tra cui Tommy Francois, ma anche nuovi ingressi, tra i quali vengono in particolare citati Patrick Plourde (Child of Light) e Maxime Béland (Splinter Cell), che rientrerebbe in Ubisoft dopo un anno in Epic appositamente per rivestire il ruolo.



In attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Ubisoft, invitiamo ad interpretare quanto riportato con la dovuta cautela. In chiusura, segnaliamo che la software house è stata recentemente protagonista di diversi rumor, legati al possibile ritorno di Splinter Cell e Prince of Persia,