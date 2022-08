Ubisoft, Tencent vuole diventare l'azionista di maggioranza: offerta pronta per un report

Stando ad un report di Reuters, Tencent è seriamente intenzionata a diventare l'azionista di maggioranza di Ubisoft, con la holding cinese che avrebbe già presentato la propria offerta alla famiglia Guillemot.

Tencent ha già acquistato una quota di partecipazione di Ubisoft del 5% nel 2018, ma ha contattato la famiglia Guillemot esprimendo l'interesse di aumentare le sue quote azionarie. Non è chiaro di quanto Tencent intenda aumentare la sua percentuale all'interno di Ubisoft, un'azienda dell'attuale valore di 5,3 miliardi di dollari, ma Tencent punta a diventare l'azionista di maggioranza con un ulteriore acquisto di quote dalla famiglia Guillemot, che possiede il 15% dell'azienda.

Tencent potrebbe offrire fino a 100 euro ($ 101,84) per azione per acquisire la quota aggiuntiva, dopo aver pagato 66 euro per azione per la quota del 5% nel 2018. Un'offerta del genere sta a significare che Tencent è disposta a pagare il 127% dell'attuale valore azionario di Ubisoft (44 euro per azione), superando così il prezzo massimo storico di 108 euro raggiunto nel 2018.

Stando alle fonti con cui è entrata in contatto Reuters, Tencent acquisirà ulteriori quote azionarie dagli investitori pubblici, in modo da raffozare ulteriormente la propria presenza nell'azienda francese. A seguito della pubblicazione del report è aumentato il valore azionario di Ubisoft è aumentato del 15%, ed anche quello della Guillemot Corp SA è incrementato del 7%. Al momento sia Ubisoft che Tencent si sono rifiutate di fornire un commento ufficiale, dunque vi invitiamo come sempre a prendere quanto riprotato con le dovute cautele.

L'offerta arriverebbe in un momento nel quale il CEO Yves Guillemot ha imposto alle divisioni interne di Ubisoft di limitare significativamente le spese dato i deludenti risultati finanziari registrati nell'ultimo trimestre dalla compagnia.