Ubisoft Theme Park: in arrivo il parco dei divertimenti sui videogiochi più celebri?

Dopo l'idea accantonata del lunapark di Ubisoft Malesia, riprende quota l'ipotesi di un parco dei divertimenti dedicato ai videogiochi e alle serie più celebri dell'azienda transalpina. Questa importante indiscrezione viene fatta rimbalzare in rete daai redattori di Theme Park Insider.

In base alle informazioni raccolte dai giornalisti del portale specializzato in notizie e anticipazioni sui nuovi parchi dei divertimenti in costruzione, i rappresentanti della multinazionale videoludica con sede a Parigi avrebbero stretto una partnership con Storyland Studios per creare quello che gli stessi redattori di Theme Park Insider preannunciano essere il "prossimo parco a tema Ubisoft su vasta scala".

Come giustamente sottolineato da Ben Thompson di Theme Park Insider, la creazione di un parco dei divertimenti di Ubisoft potrebbe rappresentare una grandissima opportunità per la compagnia francese, in funzione della popolarità delle proprie IP e del grande potenziale offerto da attrazioni ispirate, ad esempio, alle avventure degli eroi di Assassin's Creed, Far Cry, Splinter Cell o Rayman.

A tal proposito, Mathilde Bresson di Ubisoft ha dichiarato che "i videogiochi e i parchi a tema hanno molto più in comune di quanto pensiamo. Siamo entusiasti di unire le forze con Storyland per continuare a esplorare il potenziale di questa collaborazione e creare esperienze coinvolgenti, innovative e indimenticabili ambientate negli universi dei nostri videogiochi".

A voler dar retta alle personalità interpellate da Theme Park Insider, si tratterà perciò di un'esperienza non troppo dissimile da quella promessa dal Super Nintendo World. Rimaniamo quindi in attesa di scoprire la sede del nuovo parco dei divertimenti di Ubisoft e, soprattutto, se l'iniziativa assumerà contorni più ampi e si trasformerà in uno spettacolo con attrazioni itineranti.