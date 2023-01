Ubisoft avrebbe undici giochi in arrivo per il 2024, secondo gli ultimi rumor

Dopo essersi placate tutte le discussioni attorno alle recenti dichiarazioni del CEO della compagnia transalpina, a cui sono seguite le scuse di Yves Guillemot con lo staff di Ubisoft, continuano ad emergere nuove possibili informazioni e voci di corridoio sul futuro dell'azienda nell'anno fiscale che va dal 2023 al 2024.

A lanciare la notizia è il noto portale insider-gaming il quale, riportando le informazioni fornite da alcune fonti anonime, ha stilato un elenco di quelle che dovrebbero essere le undici produzioni videoludiche in arrivo tra l'aprile 2023 e il marzo 2024. Si tratta di una lista corposa, al cui interno sono presenti alcuni grandi titoli già presentati al grande pubblico ma di cui non vi sono informazioni sull'esatta data d'uscita.

Tra progetti già noti all'utenza ed altri ben lontani dal loro completamento, l'anno fiscale alle porte dovrebbe avere in serbo per i giocatori numerosissime sorprese provenienti dal mondo Ubisoft, ma sarà davvero così? Al momento non vi è modo di sapere quanti e quali titoli vedranno davvero la luce, soprattutto in seguito al fatto che il futuro delle IP di Ubisoft sia in bilico per i numerosi tagli al bilancio. Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei giochi riportata dalle fonti anonime:

The Division Heartland: il progetto free to play di Ubisoft in uscita su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Amazon Luna non è ancora provvisto di una reale data d'uscita, nonostante sia stato già annunciato dalla stessa Ubisoft;

Avatar: Frontiers of Pandora. L'action-adventure dedicato all'universo cinematografico di James Cameron non ha ancora una data d'uscita seppure, anche in questo caso, si tratti di un titolo annunciato in precedenza. Non vi sono ulteriori informazioni sul progetto derivante dal sodalizio di Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment e Disney;

xDefiant: lo sparatutto free to play di Ubisoft, previsto come titolo in uscita sulle console di ultima e penultima generazione, combinerà un intenso gioco di armi con loadout personalizzati e fazioni specializzate;

Assassin's Creed Mirage: pur essendo previsto per la seconda metà del 2023, non vi è modo di conoscere ad oggi quando uscirà la nuova iterazione dell'iconico brand del culto degli assassini;

Skull And Bones: dopo l'ennesimo rinvio di Skull&Bones, il futuro dell'IP di Ubisoft sembrerebbe essere legata a doppio filo con l'anno fiscale in arrivo nei prossimi mesi.

Project Orlando: il titolo nato dalla costola di The Crew 2 e dapprima concepito come DLC di quest'ultima esperienza videoludica non è ancora provvisto di una data d'uscita, nonostante le fonti diano per certo il suo approdo sul mercato entro la prima metà del 2024;

Assassin's Creed Nexus, in uscita su Oculus 2: il progetto ben noto in rete sarebbe in attesa dell'approvazione di Meta per la sua commercializzazione;

The Division Resurge: il 2023 o il 2024 saranno il momento del ritorno in auge di The Division, con un progetto AAA che getterà i giocatori nella mischia di un'enorme avventura open world nel centro urbano di New York;

Rainbow 6 Mobile: già annunciato a più riprese, l'approdo di Rainbow 6 su dispositivi mobile sembrerebbe essere rimandata al prossimo anno fiscale;

Assassin's Creed Codenamed Jade e il progetto in collaborazione con Netflix sono gli ultimi due degli undici progetti videoludici in sviluppo ad opera di Ubisoft.

Il 2023 e il 2024 saranno ricchi di grandi produzioni targate Ubisoft, per le quali si spera che possano risollevare le sorti della compagnia. Di titoli in uscita ve ne sono diversi e per tutti i gusti; che si tratti, quindi, del momento buono per Ubisoft? Per scoprirlo bisognerà necessariamente attendere la seconda metà del 2023 e l'inizio del 2024.