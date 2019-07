Ubisoft userà di nuovo HitRecords per Watch Dogs Legion, ed è polemica

Ubisoft vuole che i fan contribuiscano a creare la colonna sonora di Watch Dogs Legion, ma non è tutto oro quello che luccica. Già l'anno scorso la software house annunciò di voler includere degli elementi creati dai giocatori in Beyond Good and Evil 2 utilizzando HitRecord.

Si tratta di una piattaforma, fondata da Joseph Gordon-Levitt, che trova e paga gli artisti per il loro lavoro sui disegni, musica e storia di un videogioco, ad esempio. Il che sembra ottimo a prima vista, ma se si considera che il budget messo a disposizione fu inferiore ai 50.000 dollari e che gli artisti il cui contributo non è stato scelto per il gioco, non sono stati pagati, comincia a far crescere qualche dubbio.

Si tratta sicuramente di un modo per dare visibilità ad artisti con meno esperienza e fama, ma viviamo in un mondo in cui il loro lavoro viene spesso sottovalutato, e commissionargli un lavoro che poi rischia di non essere retribuito, semplicemente agli artisti non conviene.

Come vi abbiamo raccontato, Ubisoft utilizzerà HitRecord per la colonna sonora di Watch Dogs Legion, il che rischia di generare ulteriori polemiche: i brani scelti per la soundtrack saranno infatti retribuiti, ma al momento non si sa quanto, e probabilmente anche in questo caso, agli autori dei brani che non saranno inclusi nella colonna sonora non verranno elargiti rimborsi. Una decisione destinata a far discutere.

Il gioco sarà disponibile dal 6 Marzo 2020. Nell'attesa, leggete la nostra anteprima di Watch Dogs Legion.