Ubisoft verrà acquisita? Il CEO non lo esclude e cita i rapporti con Nintendo

Nella conference call organizzata a margine degli ultimi risultati finanziari con le indicazioni sui giochi Ubisoft in uscita entro marzo 2023, il CEO Yves Guillemot non ha escluso l'ipotesi di una futura acquisizione come quelle che hanno portato ai matrimoni di Sony con Bungie e Microsoft con Activision Blizzard.

Il massimo dirigente dell'azienda francese esordisce nel suo discorso riaffermando la visione multipiattaforma di Ubisoft, pur precisando che "abbiamo sempre preso delle decisioni nell'interesse dei nostri referenti, ovvero i nostri dipendenti, giocatori e investitori. Ubisoft può rimanere indipendente perché abbiamo il talento, la forza finanziaria e un ampio portafoglio di proprietà intellettuali originali. Detto questo, nel caso in cui dovesse palesarsi un'offerta di acquisizione, il consiglio di amministrazione esaminerà tale offerta e lo farà sempre, e ovviamente, nell'interesse di tutti i nostri referenti e delle parti interessate".

L'ipotesi dell'ingresso futuro di Ubisoft nella famiglia di sussidiarie di un colosso del settore viene ripresa indirettamente da Guillemot nel passaggio in cui espone la strategia della compagnia in tema di sviluppo multipiattaforma: "Ragioniamo in scala molto ampia per quanto concerne la forza lavoro, le competenze tecnologiche e creative, la portata delle IP e le community coinvolte. Ecco perché oggi siamo in grado di operare su così tante piattaforme e portare su di esse contenuti di alta qualità, e quindi in questa sede non faremo più alcun genere di speculazione sul potenziale interesse di acquisizione di Ubisoft da parte di altre aziende".

Il CEO di Ubisoft cita espressamente Nintendo e gli ottimi rapporti di collaborazione tra la sua compagnia e la casa di Kyoto: "Se guardiamo a Nintendo... beh, siamo il loro principale partner ed editore third party. Nintendo è sempre interessata a tutto ciò che abbiamo fatto e che continuiamo a sviluppare per loro e anche con i loro marchi, quindi è indubbio che la collaborazione esiste ed è molto fruttuosa".

Nella solida partnership tra Nintendo e Ubisoft rientra Mario + Rabbids Sparks of Hope, il nuovo capitolo dell'ormai celebre spin-off di Super Mario e Rabbids in sviluppo presso Ubisoft Milano.