Ubisoft: al via gli Sweet Deals di fine anno per PC, PS4, Xbox One e Switch

A conclusione delle Offerte di Natale dello Store ufficiale di Ubisoft, i vertici del colosso videoludico transalpino lanciano una nuova iniziativa promozionale con gli Sweet Deals di fine anno che coinvolgeranno tantissimi videogiochi con sconti fino all'85% sul prezzo di listino.

Da adesso e fino ai primi giorni di gennaio, il negozio digitale di Ubisoft sarà interessato dai saldi che coinvolgeranno tutti i principali titoli della compagnia per tutte le piattaforme, ivi comprese PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Tra i videogiochi in offerta troviamo Assassin's Creed Odyssey, For Honor, Far Cry 5 e Ghost Recon Wildlands, con sconti sui rispettivi DLC e pass stagionali.

Rainbow Six Siege - 70% di sconto

- 70% di sconto Assassin's Creed Odyssey - 50% di sconto

- 50% di sconto Far Cry 5 - 60% di sconto

- 60% di sconto Assassin's Creed Origins - 67% di sconto

- 67% di sconto STEEP - 67% di sconto

- 67% di sconto Ghost Recon Wildlands - 65% di sconto

- 65% di sconto UNO - 70% di sconto

- 70% di sconto For Honor - 67% di sconto

- 67% di sconto The Crew 2 - 67% di sconto

- 67% di sconto Watch Dogs 2 - 75% di sconto

- 75% di sconto Tom Clancy's The Division - 85% di sconto

La promozione legata agli Sweet Deals è cumulabile con gli sconti del 20% applicabili da tutti gli iscritti al programma Ubisoft Club utilizzando 100 Punti del proprio portafogli digitale per ciascun videogioco acquistato sullo Store.