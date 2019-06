Ubisoft: ecco a voi il video che riassume la conferenza dell'E3 2019

Nel caso vi foste persi la conferenza Ubisoft in occasione dell'E3 2019, potete recuperare agilmente tutti gli annunci fatti nel corso dell'evento grazie al nostro Video Riassunto.

La casa francese si è presentata all'ultimo E3 in gran forza e ha presentato numerosi titoli come Watch Dogs Legion, lo zelda-like Gods & Monsters, lo sparatutto cooperativo Rainbow Six Quarantine e Roller Champions, free to play di cui è già disponibile una beta su Uplay. Non c'è poi stato alcun annuncio riguardante il nuovo capitolo di Splinter Cell, che molti fan speravano di vedere sul palco della conferenza. Potete quindi scoprire tutte le novità annunciate in compagnia di Giuseppe Arace e Marco Mottura, due dei nostri inviati a Los Angeles per coprire ogni singolo titolo mostrato alla fiera losangelina.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che è ora possibile registrarsi al mese gratuito di Uplay+, il nuovo servizio ad abbonamento mensile che vi permetterà di giocare tutti i titoli dell'azienda francese sia su PC che su Google Stadia. Avete già letto la nostra anteprima dello Story Creator Mode di Assassin's Creed Odyssey, l'editor che consente di creare quest personalizzate e condividerle online?