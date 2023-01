Ubisoft e videogiochi live service a tutti i costi: è un modello sostenibile?

La data di uscita di Skull & Bones, Assassin's Creed: Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora è ancora un mistero. Per non parlare del destino dell'ormai evanescente Beyond Good & Evil 2.

Dopo numerosi rinvii, il catalogo Ubisoft appare caratterizzato da una struttura sempre più incerta, resa ulteriormente pericolante dalle indiscrezioni legate alla cancellazione di altri 3 giochi Ubisoft mai annunciati. Un quadro complicato e, almeno per certi versi, preoccupante, che è stato di recente analizzato dall'esperto Rob Fahey, di Games Industry.

Stando al veterano videoludico, il problema del colosso francese sarebbe da riscontrare nella ricerca a tutti i costi di una conversione in una formula live-service per le proprie IP. "Giochi che dopo 50 o 80 ore dovrebbero proporre i titoli di coda e offrire un senso di appagamento - scrive il giornalista -, cercano invece di convincere il giocatore a tornare a frequentarli per prendere parte a eventi tematici strani e privi di scopo, tra festività natalizie, Halloween o San Valentino". Il risultato è una dilatazione dell'esperienza che non solo richiede costi di produzione e gestione non indifferenti, ma anche rischiosa in termini di accoglienza da parte del pubblico.



La conversione in chiave live service di IP dal DNA differente, come Asssassin's Creed, prosegue Rob Farhey, potrebbe rivelarsi completamente controproducente per i publisher, che a fronte della perdita di fan storici potrebbero non essere in grado di acquisirne di nuovi.