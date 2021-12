Ubisoft: Virginie Haas, responsabile della produzione gaming, lascia la compagnia

Dopo aver ricoperto il ruolo di chief operating officer di Ubisoft per 16 mesi, Virgnie Haas ha deciso di abbandonare la compagnia di Assassin's Creed e Far Cry, come confermato all'interno di un comunicato ufficiale. Secondo il suo profilo Linkedin, Haas è stata la responsabile della produzione globale in ambito gaming per Ubisoft.

"La società è sulla buona strada per nominare il suo successore", ha dichiarato Ubisoft commentando l'abbandono di Haas. "Nel frattempo, il team senior di cui era responsabile garantirà la continuità e l'esecuzione senza interruzioni dei progetti attuali". Secondo le dichiarazioni dell'azienda, Haas ha lasciato Ubisoft per "perseguire altre attività".

La decisione arriva in un momento in cui l'azienda sta tentando di ricostruire la propria immagine a seguito di un'ondata di accuse legate a discriminazioni e molestie sessuali. A Better Ubisoft, un collettivo di dipendenti che si batte per migliorare le condizioni di lavoro presso l'azienda, si è detto frustrato per l'indifferenza ostentata dai vertici aziendali, ed ha lanciato a novembre una nuova petizione per porre fine agli abusi. In ogni caso, non sappiamo se tutto questo abbia a che fare con l'abbandono di Haas.

