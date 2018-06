Ubisoft: vogliamo il ritorno di Splinter Cell, ma non possiamo dire molto per ora

Parlando ai microfoni di Geoff Keighley durante l'E3 Coliseum, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot si è espresso sul possibile ritorno di Splinter Cell, dichiarando che il publisher francese si sente ancora molto legato alla saga.

Nonostante i rumor e i presunti indizi emersi nelle ultime settimane, alla fine non si è vista nessuna traccia di Splinter Cell all'E3 2018, disattendendo le aspettative dei fan che speravano nel ritorno di Sam Fisher. Interrogato sulla questione da Geoff Keighley, il CEO Yves Guillemot ha dichirato che "Ubisoft tiene molto al franchise di Splinter Cell. A un certo punto vorremmo vederlo tornare sulla scena, ma allo stato attuale non possiamo dire molto"

Insomma, sembra che prima o poi Sam Fisher tornerà in azione con un nuovo capitolo di Splinter Cell, ma a quanto pare dovremo attendere più tempo del previsto. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher.