Ubisoft vuole spingere su Rainbow Six Siege: titolo prioritario per i prossimi dieci anni

Mentre i G2 festeggiano ancora la vittoria del Six Invitational 2023, Ubisoft chiarisce il futuro di Rainbow Six Siege, l’FPS tattico competitivo multiplayer che sta trainando il publisher franco-canadese sul mercato internazionale. Sia chiaro: la società non intende mollare la presa per i prossimi dieci anni.

Ubisoft è certa che Rainbow Six debba essere centrale negli investimenti: solo nella prima metà dell’anno, Rainbow Six Siege ha portato a record del guadagno medio giornaliero per singolo giocatore, oltre a una crescita dei guadagni del 18% su base annua. Insomma, per recuperare terreno nel settore e tornare a convincere gli investitori Rainbow Six deve ottenere tutto il supporto possibile da parte di Ubisoft, specie in questo periodo in cui il futuro di molte IP sembra a rischio.

La convinzione che questa sia la mossa giusta viene solidificata dal superamento di 85 milioni di giocatori registrati in Rainbow Six, con cinque milioni in più ottenuti in soli otto mesi. Pur con diverse criticità, Siege resta un ottimo titolo amato in tutto il mondo e, ora, con l’ottavo anno pronto a cominciare i fan si attendono tante novità tra mappe, operatori e fix alla ricarica e al rinculo.

Alexander Karpazis, direttore creativo di Rainbow Six, ha dichiarato: “L’arrivo dell’ottavo anno sarà quasi un ritorno alle radici di Siege. La tattica è fondamentale ed è un nostro punto di forza che non vogliamo perdere. Anche l’aggiunta di una storia è stata accolta sorprendentemente bene, soprattutto per un gioco PVP, e ha ulteriormente approfondito l’acquisto da parte dei giocatori”.