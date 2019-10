Ubisoft su PS5 e Xbox Scarlett: il team conferma il lancio di cinque giochi cross-gen

Recentemente, i vertici di Ubisoft hanno annunciato il posticipo al prossimo anno fiscale di tre diverse produzioni: Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters.

Nel corso di un recente meeting finanziario, sono inoltre emersi interessanti dettagli su quelli che sono i piani della software house per il proprio approdo sulla prossima generazione di console. Durante una sessione di Q&A, il CEO Yves Guillemot, in particolare, ha risposto ad una domanda relativa all'approdo sul mercato dei due giochi AAA Ubisoft non annunciati e dei già citati Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters.



Nel rispondere, Guillemot ha confermato la natura cross-gen di queste nuove produzioni: "I cinque titoli - ha dichiarato - saranno su questa generazione e sulla prossima generazione, e sfrutteranno a pieno tutte le nuove feature che arriveranno con le console, che saranno davvero estremamente interessanti per i giocatori". Il CEO Ubisoft ha speso qualche parola aggiuntiva sull'argomento next-gen: "Sarete in grado di scaricare nuovi contenuti molto più rapidamente, i giocatori usufruiranno di un miglior frame rate...quindi ci sono parecchi ottimi elementi che arriveranno con queste nuove macchine".



La software house francese sembra dunque pronta ad accogliere l'arrivo delle future PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Curiosi di conoscere l'identità dei nuovi AAA non ancora annunciati?