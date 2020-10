Ubisoft: da Watch Dogs Legion a Far Cry 6, l'elenco delle migliorie su PS5 e Xbox Series X

Dopo aver ricevuto la notizia di Ubisoft che spende 1 milione di euro su un trailer, i curatori del sito ufficiale dell'azienda francese descrivono tutte le migliorie grafiche e ludiche previste per i giochi nextgen in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S da qui a inizio 2021

La lista stilata dal colosso videoludico d'oltralpe delinea il quadro completo dei contenuti che saranno accessibili su PlayStation 5 e Xbox Series X ed S da chi giocherà ai titoli Ubisoft, già disponibili o in arrivo a breve, che vanteranno un update nextgen.

Il riassunto delle ultime novità illustrate da Ubisoft parte da Watch Dogs Legion. L'avventura open world ambientata in una distopica Londra del futuro guadagnerà il supporto al Ray Tracing via hardware di Xbox Series X|S e PS5 nella gestione dei riflessi e delle luci ambientali. Su entrambe le famiglie di console nextgen di Microsoft e Sony sarà possibile accedere gratuitamente all'update nextgen acquistando la relativa copia PS4 o Xbox One.

Anche negli altri titoli viene confermata la possibilità di scaricare l'update gratis per la corrispondente console nextgen. Nei casi di Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Far Cry 6 e Riders Republic, inoltre, Ubisoft ribadisce che l'aggiornamento nextgen consentirà agli appassionati di giocare in 4K a 60fps e di accedere a funzionalità come il chip audio 3D Tempest di PS5 o il Dolby Atmos su Xbox Series X|S.

Nella scheda confezionata dall'azienda transalpina trova spazio anche una sezione dedicata agli update gratuiti per Just Dance 2021 e i giochi già disponibili sul mercato, come Rainbow Six Siege e For Honor, con benefici che passeranno soprattutto per il framerate e la sensibile riduzione dei tempi di caricamento.