Ubisoft+ su Xbox Game Pass ad aprile? Sì, secondo un leaker

ScriptLeaksR6 torna alla carica: dopo aver mostrato due nuove immagini leak di Avatar Frontiers of Pandora, il celebre leaker anticipa ora l'arrivo di Ubisoft+ su Xbox, presumibilmente come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Già a febbraio si era parlato dell'imminente debutto di Ubisoft+ su Xbox, ScriptLeaksR6 sostiene che il servizio debutterà sulle piattaforme Microsoft a metà aprile. Ancora nessuna parola riguardo l'inclusione nell'abbonamento Game Pass Ultimate anche se l'ipotesi sembra molto probabile, di conseguenza gli abbonati Ultimate potranno avere accesso ai giochi Ubisoft+ così come accade oggi per EA Play.

Tra i giochi del catalogo Ubisoft+ leakati poche settimane fa troviamo Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed The Ezio Collection, Rayman Legends, Far Cry 3 Classic Edition, The Crew 2 e Riders Republic.

Giochi Ubisoft+ su Xbox

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed IV Black Flag

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed The Ezio Collection

Assassin's Creed Valhalla

Family Feud

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 4

Far Cry 6

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Rabbids Party of Legends

Rayman Legends

Riders Republic

Scott Pilgrim vs the World The Game Complete Edition

The Crew 2

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Trivial Pursuit

Uno

Watch Dogs Legion

Nel frattempo, Microsoft ha rimosso l'offerta Xbox Game Pass a un euro ma la casa di Redmond sta pensando a nuove iniziative promozionali per i nuovi iscritti.