Ubisoft: Yves Guillemot è contento del matrimonio Activision-Microsoft e spiega perché

A margine dell'ultimo resoconto finanziario di Ubisoft che ha svelato dieci giochi in uscita per il 2024, l'amministratore delegato Yves Guillemot si è detto entusiasta della sempre più probabile acquisizione di Activision da parte di Microsoft e spiega perché.

Nel briefing con gli investitori tenutosi in coincidenza della pubblicazione dell'ultimo report finanziario di Ubisoft, il massimo esponente del colosso videoludico transalpino ha spiegato di guardare con particolare attenzione all'evolversi dell'iter che dovrebbe portare al matrimonio tra Activision e Microsoft entro ottobre.

"Penso che sia davvero una buona notizia sapere che la transazione tra Activision e Microsoft possa andare a buon fine, perché mostra il potere delle IP e dove sta andando il settore", afferma Guillemot prima di approfondire ulteriormente il tema e spiegare che "grazie a fusioni come questa ci saranno molte opportunità in futuro per tutte le aziende. Mostrano anche il valore che le proprietà intellettuali più importanti possono raggiungere su console e PC, ma anche i grandi margini di crescita dei videogiochi mobile destinati a diventare marchi globali. Si tratta di un'opportunità fantastica".

Per Guillemot, quindi, i circa 70 miliardi di dollari investiti da Microsoft per acquisire Activision, Blizzard e King sono la perfetta cartina tornasole del valore delle proprietà intellettuali più conosciute del settore e, al tempo stesso, della centralità del mercato mobile nelle strategie che i colossi del settore devono adottare per garantirsi un futuro roseo nell'industria dell'intrattenimento videoludico: è lo stesso CEO di Ubisoft a sottolinearlo dichiarando che "Microsoft sta dicendo a tutti che la parte mobile dell'acquisizione di Activision sia un aspetto importante dell'affare. Se viste in quest'ottica, le dichiarazioni di Microsoft sono in linea con quanto affermato da Ubisoft sull'importanza degli investimenti da compiere per essere sempre più forti nel settore dei videogiochi mobile".

Da qui ai prossimi mesi, in effetti, Ubisoft si premurerà di lanciare sul mercato mobile titoli tripla A come Assassin's Creed Jade, Rainbow Six Mobile e The Division Resurgence.