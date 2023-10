Ubisoft oltre Far Cry 7: nuovi leak su Far Cry Multiplayer da Tom Henderson

Dalle colonne di Insider-Gaming, Tom Henderson torna sui leak di Far Cry 7 e Far Cry Multiplayer condivisi a gennaio per fornire nuove anticipazioni sul prossimo capitolo maggiore della serie sparatutto di Ubisoft e sul rumoreggiato spin-off online.

L'ormai famosa gola profonda dell'industria videoludica prende spunto dalle indiscrezioni raccolte dalle sue fonti anonime per ribadire che Ubisoft starebbe sviluppando in parallelo i progetti di Far Cry 7 e Far Cry Multiplayer dietro ai nomi in codice di 'Blackbird' e 'Maverick'.

A detta degli informatori di Tom Henderson, lo spin-off multiplayer della serie di Far Cry dovrebbe assumere i contorni di un extraction shooter, ovvero un'esperienza competitiva e cooperativa con battaglie a squadre che prevedono l'acquisizione di un dato oggetto e la necessità di proteggerlo dagli attacchi nemici fino all'avvenuta estrazione di ogni membro della squadra.

Stando agli ultimi leak riportati sulle pagine di Insider-Gaming, Far Cry Multiplayer dovrebbe essere ambientato in Alashnica, una rappresentazione fittizia dell'Alaska, con il nostro alter-ego attratto dalla 'promessa di libertà' ma costretto a fare i conti con una realtà ben più caotica e movimentata di quella prospettatagli da chi lo indurrà a partire per rifarsi una nuova vita.

In pieno stile Far Cry, i giocatori dovranno esplorare l'ambiente selvaggio per reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza e alla costruzione degli equipaggiamenti: il titolo dovrebbe proporre anche un nascondiglio che farà da base operativa sia per il personaggio che per gli eventuali membri della propria squadra. Sempre in base a quanto riferito dagli informatori di Tom Henderson, non dovrebbero mancare dei livelli di esperienza, la possibilità di acquisire degli speciali vantaggi e l'accesso a numerosi potenziamenti e modificatori per armi, equipaggiamenti e oggetti consumabili.

Dai leak emerge inoltre la natura hardcore del progetto, con la morte permanente abilitata che renderà impossibile iniziare una nuova partita senza perdere i livelli, gli equipaggiamenti ottenuti in precedenza: l'unica eccezione dovrebbe essere rappresentata dagli oggetti immagazzinati nel nascondiglio, da qui l'importanza delle meccaniche da extraction shooter su cui si baserà la progressione delle attività multiplayer da completare sia da soli che in cooperativa online.

Tom Henderson ritiene infine che il lancio dell'Alpha Testing di Far Cry Multiplayer (il cui nome ufficiale deve essere ancora finalizzato) avverrà nella prima metà del 2024, a un anno di distanza dall'apertura ufficiale dei server che dovrebbe avvenire entro aprile 2025.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento su cosa vogliamo da Far Cry 7 tra ambientazione, gameplay e villain.