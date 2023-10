Ubisosft sconta The Crew Motorfest a meno di un mese dalla sua uscita

The Crew Motorfest è stato il miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft, come dichiarato dalla stessa Ubisoft in un comunicato stampa, ma l'azienda ha deciso di scontare il prezzo del titolo a meno di un mese dalla sua uscita e di offrire un secondo periodo di prova.

Il terzo episodio all'interno del simulatore di corse, che aveva avuto una sua prima prova gratuita fino al 17 settembre, avrà un nuovo periodo in cui i giocatori potranno divorare l'asfalto senza comprarlo, grazie a una demo che durerà dal 10 al 20 ottobre 2023.

Per quanto riguarda lo sconto, invece, la disponibilità dello stesso dipenderà dalla piattaforma che utilizzeremo per giocare a The Crew Motorfest. In particolar modo, gli utenti su PC potranno beneficiare di una riduzione di prezzo del 20% sulla Standard Edition e del 15% sulla Gold e sulla Ultimate Edition dal 10 al 24 ottobre 2023. Chi gioca da PC su Epic Games Store, invece, potrà ottenere uno sconto del 20% sulla Standard Edition dal 14 al 21 ottobre 2023.

Per quel che concerne i giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5, invece, lo sconto a loro favore sarà del 20% sulla Standard Edition e del 15% su Gold e Ultimate Edition dall'11 al 18 ottobre 2023. Per i possessori di Xbox Series X|S o Xbox One, invece, previsto uno sconto del 20% sulla Standard Edition dal 13 al 16 ottobre 2023.

Per approfondimenti sul gioco Ubisoft che sfida Forza Horizon, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Crow Motorfest.