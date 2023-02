L'Ucraina contro Atomic Heart: chiede a Sony, Microsoft e Valve di bandire il gioco russo

Dopo le polemiche ed il tentativo di boicottaggio ai danni di Hogwarts Legacy, un altro gioco di questo inizio 2023 finisce tra le polemiche. L'Ucraina si è apertamente schierata contro Atomic Hearts, il nuovo sparatutto sviluppato dallo studio russo Mundfish.

L'Ucraina vuole che la distribuzione di Atomic Heart venga limitata poiché Mundfish avrebbe legami con la società energetica statale russa Gazprom, da cui avrebbe ricevuto dei finanziamenti. Inoltre, sebbene sia stata interpellata sull'argomento, la software house (con base a Cipro ma - si crede - costituita prevalentemente da persone di nazionalità russa) non ha denunciato apertamente l'invasione della Russia in Ucraina, il che porta molti a credere che gli sviluppatori la supportino in un modo o nell'altro.

Per questi motivi, l'Ucraina chiede che Sony, Microsoft e Valve bandiscano Atomic Heart dai propri store: "Chiediamo inoltre di limitare la distribuzione di questo gioco in altri paesi a causa della sua tossicità, della potenziale raccolta di dati degli utenti e della possibilità di trasferirli a terzi in Russia, nonché del potenziale utilizzo del denaro raccolto dagli acquisti del gioco per faresupportare la guerra contro l'Ucraina", ha dichiarato il vice ministro ucraino per i Digital Affairs, Alexander Bornyakov.

Per il momento il titolo rimane normalmente disponibile sia su PC che su console, ed anzi ha già fatto registrare un ottimo debutto su Steam.