L'Ucraina chiede a PlayStation e Xbox di bloccare i loro servizi in Russia

Mentre continua la spiacevole situazione che coinvolge l'Ucraina, invasa dalle forze armate russe, è arrivata una particolare richiesta da parte di Mykhailo Fedorov indirizzata sia a Sony che a Microsoft.

Fedorov, che ricopre il ruolo di vice primo ministro e ministro per la Trasformazione digitale dell'Ucraina, ha pubblicato un messaggio sul suo account ufficiale Twitter in cui chiede alle aziende dietro PlayStation e Xbox di prendere qualche tipo di provvedimento contro la Russia e la Bielorussia. Nello specifico, il messaggio punta alla disattivazione temporanea degli account in territorio russo e alla cancellazione di qualsiasi evento previsto nel paese, così da creare un qualche tipo di disturbo. Sebbene il ministro sia ben consapevole che non si tratti di una decisione in grado di fermare i missili, è chiaro che con una mossa del genere si possa attirare l'attenzione dei cittadini spesso vittime della cattiva informazione.

Al momento non è ancora stata pubblicata una risposta da parte dei due colossi dell'industria videoludica, ma non è da escludere che Sony e Microsoft seguano la strada di Apple, che ha da qualche giorno vietato la vendita dei suoi dispositivi in Russia e trovato un sistema per impedirne anche l'importazione.