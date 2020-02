Udinese Calcio annuncia l'arrivo negli eSport con il proprio team

A sorpresa, l'Udinese Calcio ha appena annunciato la propria intenzione di entrare a far parte del mondo degli eSport e, pertanto, a breve darà il via ad un particolare torneo con lo scopo di individuare i giocatori più adatti ad entrare nel proprio team.

Nell'auditorium dello stadio della squadra calcistica, la Dacia Arena, si terrà infatti un torneo dall'11 al 12 febbraio 2020, durante il quale numerosi e-gamer si daranno sfida tra loro così da farsi notare ed avere una possibilità di essere ingaggiati nel team ufficiale dell'Udinese Calcio. Il torneo in questione si svolgerà esclusivamente su PlayStation 4 e coinvolgerà due importanti publisher: Konami con il suo eFootball Pro Evolution Soccer 2020 ed Electronic Arts con FIFA 20.

Le iscrizioni al torneo sono già aperte e lo resteranno fino alle ore 19:00 di sabato 8 febbraio 2020. In attesa di scoprire il programma delle gare, che verrà reso noto entro le ore 12:00 del prossimo lunedì, vi ricordiamo che l'unico requisito per iscriversi al torneo sul sito ufficiale è quello di avere almeno 16 anni. È stato poi annunciato che martedì 11 febbraio alle ore 16:00 ci sarà una conferenza stampa nella quale la società presenterà in via ufficiale il proprio progetto relativo ai videogiochi.

Nel caso in cui foste interessati a partecipare all'evento, sappiate che vi basterà compilare il form presente sul sito ufficiale della squadra sportiva con tutti i dati richiesti ed attendere una risposta.

A proposito di calcio ed eSport, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore il noto giocatore Gareth Bale ha fondato la propria società eSportiva che prende il nome di Ellevens Esports.