UE5: la demo di Matrix Awakens trasformata in un gioco di Superman da un artista tech

Epic Games ha reso disponibile Unreal Engine 5 per tutti gli sviluppatori, e questo significa che i creativi possono familiarizzare con tecnologie come il Lumen, il Nanite e i tool Metahuman che promettono di stravolgere la gestione dell'illuminazione, dei modelli poligonali e della realizzazione dei volti iperrealistici.

Il tech artist Enter Volod ha ben deciso di tuffarsi tra i meandri del promettente motore grafico di Epic Games e sfruttare il sample pack della demo di Matrix Awakens per creare uno dei suoi sogni proibiti: un gioco di Superman fotorealistico. Sebbene il personaggio che potete osservare nelle clip in calce sia di fatto privo di un volto riconoscibile e quindi di una particolare somiglianza con l'eroe Marvel, il grande senso di velocità e le dimensioni della città trasmettono davvero la sensazione di vestire i panni di un supereroe. Naturalmente, questo è solo un piccolo assaggio di ciò che si potrebbe creare all'interno di un videogioco fatto e finito.

Parlando con la redazione di Kotaku, il tech artist ha dichiarato: "Se riesco a trovare un loop di gameplay interessante che si colleghi alla meccanica di volo, prenderei in considerazione l'idea di mettere insieme un prodotto o una demo e pubblicarlo. Ma ovviamente senza l'associazione all'IP di Superman".

Il "City Sample" è un pacchetto di risorse scaricabile gratuitamente in grado di aiutare gli sviluppatori a capire come Epic Games ha creato la tech demo di Matrix Awakens presentata ai The Game Awards l'anno scorso. Tra gli asset inclusi abbiamo gli edifici, i veicoli e la folla della demo. Sia la demo di Matrix che il suo pacchetto utilizzano nuovi sistemi di intelligenza artificiale, illuminazione e rendering specifici di Unreal Engine 5. Se siete interessati ad esplorare in prima persona le possibilità offerte dal nuovo motore grafico di Epic Games, vi rimandiamo a questo indirizzo.