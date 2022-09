UE5, fantasy e sangue da Krafton Games: teaser trailer per 'L'uccello che beve lacrime'

Sull'onda delle novità in arrivo con la versione 5.1 di Unreal Engine 5, il team di Krafton Games presenta al pubblico un nuovo ed intrigante progetto videoludico.

Mentre prosegue il supporto a PUBG, la compagnia ha infatti presentato un progetto distante dal mondo dei battle royale e decisamente intrigante. Ancora privo di un titolo ufficiale, il gioco è per ora conosciuto semplicemente come "Unannounced Project". Sappiamo che si tratterà di un adventure game tripla A dall'immaginario fantasy, destinato alla next gen e plasmato proprio con l'Unreal Engine 5.

Krafton Games ha inoltre confermato che l'esperienza sarà edificata a partire da "L'uccello che beve lacrime", opera campione d'incassi in Oriente, firmata dallo scrittore coreano Yeongdo Lee. Strutturata in quattro volumi, la saga si sviluppa lungo un periodo di tempo di ben vent'anni, raccontando le vicissitudini di un continente nel quale gli esseri umani sono affiancati dai Rekkon (giganti volatili antropomorfi, possenti guerrieri), Tokebi (goblin della tradizione coreana) e Nhaga (civiltà a sangue freddo che popola le foreste).



Per presentare la declinazione videoludica di questo fantasy ispirato al folklore orientale, Krafton Games ha pubblicato un suggestivo concept trailer in Unreal Engine 5, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il video ci presenta il protagonista Kagan Draka, conosciuto anche come lo Sterminatore di Nhaga.



Nell'attesa di saperne di più, ricordiamo che ad agosto l'Unreal Engine 5 si è mostrato in azione con nuovi video gameplay di Black Myth: Wukong.