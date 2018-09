Ueda: sviluppare il mio prossimo gioco sarà più semplice grazie alle nuove tecnologie

Nel corso di una recente intervista, Fumito Ueda, apprezzato game designer divenuto celebre per giochi come ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, è tornato a parlare del suo prossimo progetto videoludico, di cui al momento non conosciamo né il nome né alcun altro tipo di dettaglio.

Ueda si è detto particolarmente felice del fatto che, a differenza del passato, le nuove tecnologie gli permettono di dar vita alle sue idee in tempi molto ristretti. Queste le sue parole al riguardo:

"In passato, sarebbe servita una settimana o due per realizzare un'idea nata dalla mia mente", ha dichiarato. "Comunque, ora che abbiamo gli strumenti aggiornati al nostro servizio, possiamo dar vita ad un'idea completa nel giro di giorni od ore. Il modo in cui stiamo lavorando al nostro nuovo gioco non era concepibile anni fa, quando abbiamo sviluppato Shadow of the Colossus e The Last Guardian".

genDesign, così come è chiamato lo studio indipendente con al capo Fumito Ueda, è una software house indipendente che però non rinuncia a delle alte ambizioni: "l'obiettivo è quello di dare vita a qualcosa che sia grande almeno come i precedenti giochi a cui ho lavorato", è infatti stato il commento del director giapponese rilasciato qualche settimana fa.