UFL: le abilità dei portieri nel nuovo gameplay del simulatore calcistico gratuito

Scelti i campioni della squadra UFL dei sogni di Cristiano Ronaldo, il team Strikerz torna a mostrare delle scene di gioco inedite sui portieri del loro prossimo simulatore calcistico free-to-play.

L'ultimo filmato confezionato dalla software house diretta da Eugene Nashilov ci offre un piccolo ma significativo antipasto dell'esperienza di gioco che ci attende una volta calcati i campi di calcio virtuali di UFL.

A giudicare da quanto ammirato nel nuovo gameplay, gli estremi difensori del nuovo competitor di FIFA e Pro Evolution (come pure di EA Sports FC a partire dal 2023) non avranno nulla da invidiare ai loro "colleghi". I portieri di UFL saranno infatti in grado di coprire con efficacia lo specchio della propria porta servendosi di una rosa particolarmente ampia di animazioni e interventi che gli permetteranno di compiere tuffi plastici e balzi fulminei per intercettare cross, pallonetti e tiri dalla distanza.

Date perciò un'occhiata al nuovo video gameplay sulle animazioni e sul comportamento dei portieri di UFL e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul gameplay di UFL, il rivale gratis di FIFA ed eFootball che sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S più avanti nel 2022.