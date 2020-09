UFC 4: EA sperimenta con le pubblicità ingame ma le rimuove dopo le critiche dei fan

All'inizio del mese di settembre, gli sviluppatori di EA Sports UFC 4 hanno sorpreso gli appassionati della serie introducendo, senza alcuna comunicazione preventiva, delle pubblicità ingame nelle pause d'intermezzo tra le diverse fasi dei combattimenti.

La comparsa di questi spot ha scatenato le critiche della community, con tantissimi messaggi condivisi sui social e sui principali forum videoludici come Reddit e ResetEra. In conseguenza di questa ondata di proteste, gli autori di EA Canada hanno così deciso di fare marcia indietro.

Per chiarire ulteriormente la faccenda e ricostruire l'accaduto, i rappresentanti di Electronic Arts hanno spiegato dalle colonne di Eurogamer.net che "all'inizio di questa settimana, il team di sviluppo di UFC 4 ha attivato degli slot ingame per visualizzare degli annunci pubblicitari nel corso delle fasi d'intermezzo e nei momenti di 'replay' del gameplay. Questo tipo di spot non è nuovo nel franchise di UFC, anche se in genere abbiamo riservato solo a determinate sezioni del gioco la visualizzazione di annunci simili. Dal feedback ricevuto dagli appassionati, è chiaro però che l'integrazione di questo genere di spot non è gradita. Per questo, queste pubblicità sono state disattivate dal team di sviluppo, ci scusiamo per qualsiasi interruzione di gioco che gli utenti potrebbero aver subito".

In merito alla polemica sulla mancata comunicazione per l'aggiunta di un elemento così "sensibile" nelle dinamiche di gameplay di UFC 4, il portavoce di EA specifica che "ci rendiamo conto che avremmo dovuto comunicare in anticipo l'introduzione di queste pubblicità. Vogliamo assicurarci che i nostri giocatori ricevano la migliore esperienza possibile divertendosi con EA Sports UFC 4, quindi questo genere di spot non riapparirà più in futuro".

In passato, anche in titoli come NBA 2K19 le pubblicità ingame hanno generato non pochi malumori tra gli appassionati. Nella speranza che Electronic Arts mantenga la parola data ai fan dell'ultimo picchiaduro targato EA Canada, vi lasciamo alla nostra recensione di EA Sports UFC 4.