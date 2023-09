UFC 5, la maledizione colpisce ancora: l'atleta di copertina ha perso il titolo

L'ormai tristemente nota maledizione della serie EA Sports UFC ha colpito ancora: Israel "Stylebender" Adesanya ha perso il titolo di Campione dei Pesi Medi UFC pochi giorni dopo essere stato presentato come atleta di copertina della Deluxe Edition di UFC 5.

Nell'ambito dell'incontro UFC 293 svoltosi qualche ora fa a Sidney, in Australia, Adesanya è stato chiamato a difendere il titolo di Campione dei Pesi Medi UFC, fallendo tuttavia nell'impresa. Il neozelandese è infatti stato sconfitto dall'americano Sean Strickland - che alla vigilia veniva dato come sfavorito dai bookmakers - con decisione unanime 49-46, 49-46, 49-46.

Anche ai più forti capita di essere sconfitti, è la vita, tuttavia i videogiocatori appassionati dei giochi di lotta marchiati EA Sports non hanno potuto fare a meno di notare l'infausta coincidenza. Adesanya ha perso il titolo appena cinque giorni dopo essere stato annunciato come atleta di copertina della Deluxe Edition di UFC 5, seguendo quindi le sfortunate ormai dei colleghi che l'hanno preceduto. Nel 2020, dopo essere stato graziato con la cover di UFC 4, Jorge Masvidal ha perso contro Kumaru Usman; nel 2018, dopo essere finito sulla copertina di UFC 3, il celebre Conor McGragor ha dovuto arrendersi a Khabib Nurmagomedov; nel 2016, poco prima del lancio di UFC 2016, Ronda Rousey è stata sconfitta per inatteso KO da Holly Holm; e ancora, nel 2014, dopo la sua apparizione sulla copertina di UFC 1, dei guai legali hanno fatto perdere il titolo a Jon Jones. Un utente di X (ex Twitter), dopo aver ricapitolato tutte queste sventure, ha fatto notare che "i combattenti dovrebbero cominciare a rifiutare la cover di EA UFC".

Già che ci siamo, vi ricordiamo che EA Sports UFC 5 esce il 26 ottobre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, proponendo una grafica potenziata, prese più fluide e realistiche grazie alle sottomissioni continuative e un inedito sistema di danni e interventi medici che influenzano il gameplay in modo autentico.