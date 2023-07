È ufficiale: arriva il bundle con PlayStation 5 e DualSense a tema Marvel's Spider-Man 2

Il panel del San Diego Comic-Con non è stato solo il luogo in cui è stato mostrato in anteprima il nuovo story trailer di Marvel's Spider-Man 2, appena trafugato online. Insomniac Games ha infatti sfruttato l'occasione per mostrare ai presenti l'esclusiva PlayStation 5 ispirata al gioco.

Nel corso dell'evento, gli sviluppatori sono saliti sul palco con l'esclusivo contenuto del bundle. Il pezzo forte del pacchetto consiste in una console di ultima generazione le cui scocche laterali sono completamente nere e mostrano nell'angolo in prossimità del lettore alcuni dettagli rossi con sopra il logo bianco del gioco. Ad affiancare la console troviamo anche il DualSense a tema, che riprende la colorazione nera con gli stessi dettagli rossi visti su PS5, il ragno bianco sul touchpad e i tasti frontali dello stesso colore del logo.

La data d'uscita del bundle è fissata al 1 settembre 2023 e non è ancora chiaro se all'interno della confezione vi sia o meno un codice per procedere al download della versione digitale dell'esclusiva, in uscita il 20 ottobre 2023. Sappiamo con certezza invece che il controller sarà venduto anche separatamente.

In attesa di scoprire il prezzo e le modalità di vendita del bundle, vi rimandiamo allo spettacolare story trailer di Marvel's Spider-Man 2 in cui si vede anche il terrificante Venom.