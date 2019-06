È ufficiale: Bleeding Edge è la nuova esclusiva Microsoft targata Ninja Theory

Confermando quanto svelato in uno dei numerosi leak delle scorse ore, alla conferenza Microsoft dell'E3 2019 è stato annunciato il nuovo progetto di Ninja Theory, intitolato Bleeding Edge.

Il trailer non sembra mostrare nulla di nuovo rispetto al filmato trapelato in rete qualche ora fa e, come ormai saprete, si tratta di un action in terza persona focalizzato sulla componente online competitiva grazie a scontri quattro contro quattro. Lo stile dei personaggi sembra piuttosto bizzarro e, tra questi, ce n'è uno che può utilizzare una sorta di moto in combattimento.

Purtroppo non si conoscono molte altre informazioni sul gioco, che sarà disponibile sin dal lancio per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass e, dal prossimo 27 giugno 2019, sarà possibile partecipare all'alpha tecnica.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al filmato ufficiale del gioco, buona visione!

Sapevate che è la versione PC del Game Pass sta per arrivare anche in Italia ad un prezzo particolarmente invitante?