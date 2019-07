È ufficiale: CD Projekt mostrerà Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2019

Attraverso le pagine dei propri siti e canali social ufficiali, i vertici di CD Projekt confermano la partecipazione alla Gamescom 2019: la presenza della software house polacca alla kermesse videoludica di Colonia è ovviamente legata al progetto di Cyberpunk 2077.

Stando a quanto illustrato dalle alte sfere della software house europea, tra gli stand della fiera tedesca sarà presente un'area dove poter assistere a delle prove a porte chiuse di Cyberpunk 2077. La demo in questione, realizzata interamente con scene di gameplay, sarà mostrata solo ed esclusivamente a una ristretta cerchia di fortunati, tra fan, giornalisti e addetti al settore.

Tali spezzoni di gameplay saranno mostrati in quattro diverse occasioni che avranno luogo nello Stand C049 della Hall 6 della Gamescom dal 21 al 24 agosto. Nelle medesime giornate è poi prevista una seconda serie di presentazioni a porte chiuse per giornalisti, sviluppatori e produttori interessati al progetto: in questo caso, sarà possibile ammirare questa demo negli Stand C041/D050 della Hall 4.1.

A prescindere dalla possibilità o meno di ammirare dei video leak che potrebbero trapelare da queste prove a porte chiuse, CD Projekt ha già programmato la pubblicazione della lunga demo dell'E3 2019 durante il PAX West di Seattle, previsto tra il 30 agosto e il 2 settembre.

Quanto alla Gamescom 2019, invece, oltre alle presentazioni a porte chiuse di cui sopra gli sviluppatori polacchi ci ricordano che potremo assistere alla prima fase qualificatoria per il concorso di Cosplay di Cyberpunk 2077, un evento internazionale con montepremi finale da 40.000 dollari che si concluderà a ridosso dell'uscita del titolo, prevista per il 16 aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One.