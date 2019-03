Ufficiale: Control ha finalmente una data d'uscita

Dopo tanta attesa, gli ultimi rumor sulla data d'uscita di Control l'avevano già anticipata, e ora finalmente è arrivato anche l'annuncio ufficiale. L'ultima fatica di Remedy nonché uno dei giochi più attesi dell'anno, uscirà il prossimo 27 Agosto.

Lo ha riportato Game Informer che, proprio allertata dalle voci dei giorni scorsi, si era messa in contatto con la software house per sapere se i rumor corrispondessero a verità, ricevendo una conferma che dunque possiamo dare per ufficiale.

Debutterà dunque in piena estate l'avventura di Remedy, che solo pochi giorni fa si era mostrato in un breve vido di Gameplay di Control diffuso in occasione della GDC 2019. Si tratta di un action-adventure in salsa sci-fi, che vede la presenza dell'attrice Courtney Hope nei panni della protagonista, Jesse Faden, dotata di poteri telecinetici.

Particolarità del gioco è che, nonostante non manchino le sequenze di shooting, in Control sarà presente una sola arma, che potrà cambiare forma e funzionalità a seconda delle situazioni e delle necessità del giocatore.

Per prepararvi al meglio all'uscita del gioco, potete approfittarne per dare un'occhiata a tutte le informazioni su Control sul nostro sito.

Quali sono le vostre aspettative nei confronti del nuovo videogame degli autori di Alan Wake e Quantum Break?