È ufficiale: tutti i controller Xbox One saranno compatibili con Xbox Scarlett!

Dopo l'annuncio della retrocompatibilità di tutti i giochi Xbox su Scarlett, giunge una nuova ed interessante informazione sulla prossima console della Casa di Redmond.

Dalle pagine di Twitter giunge infatti la conferma che tutti i controller disponibili su Xbox One saranno compatibili con la futura Xbox Scarlett. Ad ufficializzare definitivamente la notizia, è stato James Shields, attivo come Product/Marketing Manager per gli accessori Xbox presso la stessa Microsoft. Come potete verificare in calce a questa news, quest'ultimo è infatti intervenuto sul'argomento tramite il proprio account Twitter. Nel rispondere ad un cinguettio dedicato all'argomento, Shields ha infatti annunciato che tutti i controller Xbox One potranno essere in futuro utilizzati anche su Scarlett. Una notizia che sembra confermare l'attenzione di Microsoft al tema della retrocompatibilità, che farà probabilmente piacere ai possessori di Xbox One o Xbox One X.



Nel corso dell'E3 2019, la Casa di Redmond ha condiviso con il pubblico i primi dettagli su Project Scarlett, annunciando che la console arriverà sul mercato videoludico nel corso degli ultimi mesi del prossimo anno, accompagnata dalla pubblicazione di Halo: Infinite. Recentemente, il team Microsoft, nella persona del responsabile marketing della divisione Xbox Aaron Greenberg, ha discusso della obiettivi in termini di frame rate di Project Scarlett.