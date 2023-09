È ufficiale: anche Death Stranding arriva su iPhone 15 Pro

In maniera del tutto inaspettata, nel corso della recente conferenza Apple dedicata agli iPhone 15 è stato dedicato ampio spazio ai videogiochi. I dispositivi di nuova generazione potranno infatti far girare nativamente produzioni che siamo abituati a vedere su PC e console, come Death Stranding.

Il titolo di Kojima Productions è stato infatti annunciato per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Come confermato sul palco del keynote, non si tratta di una versione da giocare tramite cloud gaming, ma di un'app da installare sul dispositivo che, grazie alla potenza del chip A17 Pro delle versioni di punta dello smartphone, potrà girare senza alcun problema. Al momento non è chiaro se, come gli altri titoli annunciati, anche Death Stranding godrà del supporto al Ray Tracing hardware-enabled, ma è molto probabile che anch'esso supporterà tale funzionalità che andrà a migliorare la resa grafica.

Per quello che riguarda la finestra di lancio, Apple ha dichiarato che il gioco arriverà sull'App Store entro la fine dell'anno, proprio come le versioni per iPhone 15 Pro di Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village. L'unico che arriverà in ritardo sarà Assassin's Creed Mirage, il cui lancio è previsto per la prima metà del prossimo anno.