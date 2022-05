Eiyuden Chronicle Hundred Heroes anche su Nintendo Switch? Ora c'è la risposta

Quando la campagna Kickstarter di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes prese il via nel 2020, raggiungendo in sole due ore l'obiettivo dei tre milioni di dollari, la pagina del gioco specificava che l'opera sarebbe arrivata "sulla piattaforma next-gen di Nintendo", e non su Nintendo Switch.

Erano questi i piani di Rabbit & Bear Studios, il team dietro lo sviluppo dell'atteso JRPG previsto per il 2023 su PC e console PlayStation e Xbox: l'idea infatti era di lanciare il titolo direttamente sulla nuova piattaforma della Grande N qualora la stessa fosse stata annunciata a sviluppo in corso, non prendendo dunque in considerazione l'attuale console ibrida. Qualcosa tuttavia ha iniziato a cambiare già nelle scorse settimane, quando gli sviluppatori hanno rivelato di star svolgendo indagini tecniche per la possibile uscita di Eiyuden Chronicles Hundred Heroes su Nintendo Switch.

Adesso tramite un nuovo aggiornamento pubblicato sulla pagina Kickstarter arriva la conferma definitiva: Hundred Heroes arriverà anche su Switch. "Date le recenti speculazioni su Nintendo Switch e il suo potenziale successore next-gen, volevamo andare sul sicuro ed indagare sulle opzioni in nostro possesso prima di impegnarci su una versione Switch. Ma ora l'attesa è finita e siamo felici di confermare che Eiyuden Chronicle Hundred Heroes arriverà anche su Nintendo Switch", dichiarano i ragazzi di Rabbit & Bear Studios.

L'uscita è dunque fissata per il 2023 anche per la piattaforma Nintendo. Il dubbio degli autori era lecito considerato che si è parlato di una possibile Nintendo Switch 2 per il 2024 in tempi recenti. Considerato però che si tratta ancora di semplici speculazioni e che nessuna decisione definitiva è stata presa per il futuro della Grande N in ambito hardware, meglio puntare sul sicuro, per la gioia dei possessori di Switch.