Ufficiale: Embracer Group chiude Campfire Cabal e forse non si fermerà qui

Era nell'aria: alcune voci avevano anticipato che Embracer Group fosse prossima alla chiusura dello studio danese di Campfire Cabal. Oggi arriva la conferma ufficiale. Lo studio non aveva ancora nemmeno raggiunto il suo primo anno di attività, essendo stato aperto nel settembre 2022.

A confermare la notizia è stato Bruno-Christian Belibou, Executive Producer presso THQ Nordics - Campfire Cabal, in un lungo e accorato post su Linkedin:

"È ora di cercare un nuovo lavoro. A giugno è stata presa da Embracer la decisione di licenziare ogni impiegato nel mio studio in conseguenza di un processo di ristrutturazione di Embracer annunciato nello stesso mese", commenta il producer dello studio danese.

Belibou e la sua squadra hanno lavorato sia su Hitman che su Expeditions e avevano in ponte un progetto per la "creazione di un gioco di ruolo narrativo di alta qualità", che probabilmente non vedrà mai la luce.

"Sebbene le abbiamo tentate tutte per ribaltare la situazione e trovare una nuova casa per questa squadra, il tempo è stato il nostro più grande nemico", continua il producer nel suo post, rammaricandosi.

Tuttavia, lo studio di Campfire Cabal è in realtà l'apripista di una serie di ristrutturazioni pianificate da parte di Embracer Group, un progetto che la società ha annunciato meno di due mesi fa e che coinvolgerà anche altri team, con potenziale chiusura di ulteriori studi.