È ufficiale: FIFA 23 sta per arrivare su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play

Nel corso del pomeriggio è arrivato l'annuncio tanto atteso dagli appassionati di calcio con un abbonamento attivo a Xbox Game Pass, dal momento che FIFA 23 sta per aggiungersi alla già ricca libreria del servizio.

Il gioco EA Sports arriverà il prossimo 16 maggio 2023 e sarà giocabile in maniera gratuita dagli abbonati sia su PC che su console (Xbox One e Xbox Series X|S), ma non sembra esservi il supporto a Xbox Cloud Gaming, almeno per il momento. Ovviamente l'iniziativa coinvolge solo ed esclusivamente gli abbonati alla versione Ultimate di Xbox Game Pass, dal momento che è l'unica ad includere anche il catalogo di giochi di EA Play. Il calcistico si unirà infatti anche alla libreria del servizio ad abbonamento firmato Electronic Arts, i cui iscritti potranno scaricare FIFA 23 senza costi aggiuntivi a prescindere da Xbox Game Pass. Per chi se lo stesse chiedendo, la versione di FIFA 23 disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play dovrebbe essere la Standard.

In attesa che gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio possano procedere con il download, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i dettagli sugli altri giochi di maggio su Xbox Game Pass, tra i quali vi sono anche Redfall e Weird West.

Sapevate che anche gli sviluppatori di Ravenlok hanno tessuto le lodi di Xbox Game Pass?