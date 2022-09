È ufficiale: Judgment e Lost Judgment sono disponibili su Steam

Era ormai da tempo che i fan dei prodotti firmati Ryu Ga Gotoku Studio attendevano il debutto di Judgment e relativo seguito su PC e, da oggi, possono ritenersi più che soddisfatti.

A differenza di quanto fatto con gli Yakuza, il team di sviluppo non ha voluto annunciare in anticipo l'arrivo della serie su PC e ha deciso di sorprendere i fan con uno shadow drop. Il reveal della versione PC è arrivato infatti in concomitanza con la loro pubblicazione su Steam, dov'è già possibile aggiungere entrambi i titoli alla libreria. Sul client Valve il primo Judgment è acquistabile al prezzo di 39,99 euro, invece Lost Judgment, più recente, viene venduto a 59,99 euro. In ogni caso è possibile puntare al bundle per risparmiare qualcosina: la Judgment Collection, contenente il primo e il secondo capitolo oltre all'espansione "I dossier di Kaito", è disponibile al prezzo di 98,77 euro, ovvero con il 24% di sconto. Insomma, acquistando il pacchetto completo potrete mettere le mani sul DLC di Lost Judgment senza pagarlo.

A proposito di RGG Studio, sapevate che Like A Dragon Ishin arriverà anche su PC e Xbox? Per chi non lo sapesse, si tratta del rifacimento del vecchio spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale.