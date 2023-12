È ufficiale: non tornerà l'Ultramano nei prossimi Zelda dopo Tears of the Kingdom

Nel corso di un'intervista ai microfoni di GameInformer, Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi (producer e game director) hanno parlato di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e delle possibilità di vedere alcune feature dell'esclusiva Switch nei futuri capitoli della serie.

Al duo di sviluppatori nipponici è stato chiesto se l'Ultramano, ossia la principale feature del gioco, potrebbe fare ritorno nei prossimi episodi di Zelda o in altri titoli della Grande N.

Ecco di seguito il commento di Fujibayashi:

"Quando realizziamo un gioco come Tears of the Kingdom, il focus dell'esperienza è su un elemento come l'Ultramano, che garantisce la totale libertà di creare oggetti. Questa è la natura di Tears of the Kingdom. Ogni volta che creiamo un gioco della serie The Legend of Zelda, ci poniamo l'obiettivo di provare qualcosa di nuovo. Se dovessimo realizzare un sequel di Tears of the Kingdom ed inserire al suo interno l'Ultramano, sarebbe come riproporre lo stesso gioco. Noi, come sviluppatori, vogliamo sempre puntare alla novità. Da questo punto di vista, non credo che rivedremo l'Ultramano in Zelda o altre serie in futuro."

Insomma, sembrerebbe che l'intenzione del team di sviluppo sia quella di non riciclare alcuna funzionalità e, proprio come visto tra Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, le abilità del prossimo capitolo saranno inedite. Abbiamo invece la certezza che la mappa del nuovo Zelda sarà inedita, trattandosi di un episodio slegato dai due titoli citati prima.

In attesa di scoprire quali saranno le caratteristiche che contraddistingueranno il titolo che arriverà con tutta probabilità sull'erede di Switch, vi ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il gioco più cercato del 2023 su Yahoo Japan.