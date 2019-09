È ufficiale, Overwatch uscirà anche su Nintendo Switch!

Alla fine, gli insistenti rumor circolati negli ultimi giorni si sono rivelati più che veritieri: Overwatch arriverà davvero su Nintendo Switch! L'annuncio è arrivato durante il Nintendo Direct in corso di svolgimento mentre vi scriviamo.

L'hero shooter arriverà sull'ibrida il 15 ottobre in edizione Legendary, con tutti gli eroi e le mappe offerte dalle altre versioni del gioco. Per celebrare l'annuncio, Blizzard Entertainment ha condiviso il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. Overwatch: Legendary Edition può già essere preordinato sul Nintendo eShop al prezzo di 39,99 euro, e oltre al gioco base include anche:

Un codice riscattabile per 3 mesi di abbonamento individuale a Nintendo Switch Online;

5 modelli leggendari

5 modelli epici

5 modelli Origins

Overwatch, ricordiamo, è disponibile all'acquisto dal 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC. In questi tre anni la popolarità dell'hero shooter di Blizzard non è mai calata, grazie ai continui aggiornamenti che hanno introdotto bilanciamenti di gameplay, nuovi eroi, mappe inedite ed eventi speciali, e al successo dell'Overwatch League, giunta alla sua seconda edizione.