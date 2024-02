È ufficiale: Phil Spencer annuncia l'evento dedicato al futuro di Xbox

L'arrivo di così tante voci di corridoio deve aver messo alle strette Microsoft, che tramite le parole di Phil Spencer ha confermato in via ufficiale l'imminente arrivo di un evento trasmesso in streaming.

Ecco di seguito il contenuto del post pubblicato sul profilo ufficiale X/Twitter di Phil Spencer, numero uno della divisione gaming del colosso di Redmond:

"Stiamo ascoltando il vostro parere. Abbiamo programmato un evento incentrato ad un aggiornamento del nostro business per la prossima settimana, durante il quale discuteremo in maniera approfondita della nostra visione per il futuro di Xbox. Restate sintonizzati."

Al momento non abbiamo ancora una data, ma entro la fine della prossima settimana potremo finalmente scoprire con esattezza quali sono i piani per il futuro di Xbox. Le voci di corridoio parlano dell'arrivo di buona parte delle esclusive realizzate dagli Xbox Game Studios (se non addirittura tutte) su PlayStation e non solo. C'è anche chi sostiene che possa arrivare un drastico cambiamento per il Game Pass, che in futuro potrebbe non accogliere più le esclusive al day one.

In ogni caso si tratta di rumor e per avere la conferma di come si evolverà il mercato videoludico dovremo attendere ancora qualche giorno.

