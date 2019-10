È ufficiale, su PlayStation 4 termina il supporto a Facebook: tutti i dettagli

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 7 ottobre, si erano diffuse alcune voci di corridoio legate ad una possibile cessazione del supporto a Facebook su PS4. Ora, giunge la conferma ufficiale.

Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale dell'assistenza PlayStation UK ha pubblicato un cinguettio dedicato, in cui si conferma la notizia. A partire dalla giornata odierna, PlayStation 4 non supporterà più Facebook. Le funzionalità Share di PS4 resteranno inalterate, ma non sarà più possibile indicare la piattaforma social come destinazione per i propri screenshot, video, gameplay broadcast o attività legate all'ottenimento di Trofei.



Inoltre, gli utenti PS4 non potranno più collegare il proprio account Facebook al proprio account su PlayStation Network. Di conseguenza, non sarà più possibile aggiungere amici tramite Facebook. Infine, anche eventuali immagini profilo importate dal social network non saranno più disponibili per l'utilizzo da parte degli utenti. Nel comunicare la notizia, il team PlayStation si scusa per ogni eventuale inconveniente arrecato dai cambiamenti annunciati. Ad ora, non sembrano essere stati condivisi ulteriori dettagli in merito.



In chiusura, approfittiamo dell'occasione per ricordare all'utenza attiva sulla console ammiraglia di casa Sony che nel corso di questa settimana è prevista la pubblicazione dell'aggiornamento 7.0 per PlayStation 4.