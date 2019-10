È ufficiale, il prossimo Battlefield arriverà su PS5 e Xbox Scarlett

Dopo aver svelato l'andamento dei propri titoli e l'incredibile traguardo raggiunto da Apex Legends con i suoi 70 milioni di giocatori, Electronic Arts ha anche annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo di Battlefield, il quale arriverà esclusivamente sulle console di prossima generazione.

L'arrivo dello sparatutto in prima persona, di cui non si conoscono ancora nome e ambientazione, è previsto per l'anno fiscale 2022, ovvero tra aprile 2021 e marzo 2022, su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. La decisione da parte dell'azienda di attendere ancora un po' prima di procedere alla pubblicazione di un nuovo episodio della serie è dovuta non solo all'attesa che si disponga di una notevole base installata per le console di prossima generazione, ma anche di poter sfruttare al meglio l'hardware delle nuove macchine per introdurre meccaniche di gameplay impossibili su PlayStation 4 e Xbox One.

Nel frattempo l'azienda si concentrerà sul supporto a Battlefield V, che si prepara a ricevere nei prossimi giorni un nuovo aggiornamento chiamato Guerra nel Pacifico e continuerà a ricevere ulteriori contenuti nel corso del prossimo anno.

Tra le varie novità annunciate oggi troviamo anche l'arrivo dei titoli EA Origin su Steam.