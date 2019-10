Ufficiale: Return of the Obra Dinn arriva su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Se ne parlava già da un po' di tempo, ma adesso è arrivata l'ufficialità proprio tramite il suo autore, Lucas Pope su Twitter. Return of the Obra Dinn, piccola perla indie del creatore di Papers, Please, arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch tra pochissimo.

Si tratta di un gioco di esplorazione ed investigazione, basato sulla deduzione logica in cui il giocatore è chiamato a far luce sul mistero della Obra Dinn, una nave mercantile partita dal porto di Londra per l'Oriente con oltre 200 tonnellate di merci nel 1802.

Sei mesi dopo però, della nave si sono perse le tracce, non ha mandato nessuna notizia e non si è presentata al punto stabilito per il ritorno, al Capo di Buona Speranza, ed è stata dichiarata dispersa in mare.

Una mattina di Ottobre del 1807, la Obra Dinn appare misteriosamente al porto di Falmouth, con lo scafo visibilmente danneggiato e senza alcun segno di vita dall'equipaggio. Cosa sarà successo? Toccherà a noi scoprirlo.

Chi non avesse ancora provato il gioco, già disponibile su Steam, potrà farlo a partire dal 15 ottobre anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Che ne pensate? Viste le premesse, vi attira il videogame di Lucas Pope?

Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Return of the Obra Dinn.