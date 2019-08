Ufficiale: SNK ha annunciato The King of Fighters 15 all'EVO 2019

Nel weekend appena concluso si è tenuta l'EVO 2019, la più grande manifestazione dedicata ai giochi di combattimento, che potrebbe averci dato anche una piccola anticipazione di ciò che vedremo nella prossima edizione.

SNK ha infatti annunciato un nuovo capitolo della sua storica saga di picchiaduro: The King of Fighters 15. Il gioco è attualmente in sviluppo, e questa è praticamente l'unica cosa che sappiamo in questo momento. Durante la manifestazione infatti non è stato mostrato nessun video, non sono state annunciate le piattaforme per le quali sarà disponibile, e non è stata spesa neanche una parola che faccia intuire quali saranno le caratteristiche del titolo.

Per il momento dunque tocca farci bastare la notizia che il gioco sia in lavorazione. L'ultimo capitolo, The King of Fighters 14, risale al 2016 e fu piuttosto apprezzato sia dai fan che dalla critica. Sul nostro sito trovate la recensione di The King of Fighters 14 per approfondire, in attesa di ulteriori informazioni sul suo sequel.

Che ne pensate? Vi fa piacere l'annuncio?