È ufficiale: Sony PlayStation non sarà alla GamesCom 2023

Dopo la breve comparsa di Marvel's Spider-Man 2 sul palco del Summer Game Fest, c'era chi pensava che Sony potesse portare almeno una delle sue esclusive PlayStation alla GamesCom 2023. Sembra però che il colosso nipponico abbia confermato in via ufficiale che non prenderà parte all'importante evento tedesco.

L'annuncio non è arrivato direttamente da Sony, ma è stato comunicato dal portale GamesMarkt. La redazione del sito tedesco ha infatti contattato l'azienda giapponese per avere informazioni in merito alla sua eventuale presenza alla fiera e la risposta lascia ben poco spazio ai dubbi: il produttore di PlayStation 5 non farà parte degli espositori della fiera ed è quindi impossibile che le IP esclusive come Marvel's Spider-Man 2 possano essere provate nel corso della GamesCom 2023. Per chi non lo sapesse, anche lo scorso anno Sony Interactive Entertainment non faceva parte degli espositori.

Per quello che riguarda invece i publisher che saranno presenti alla fiera, tra questi troviamo anche Nintendo, Bandai Namco e Team17.

In attesa di saperne di più sugli appuntamenti della GamesCom 2023, vi rimandiamo al riassunto del Summer Game Fest 2023 con tutti i dettagli sugli annunci della serata organizzata da Geoff Keigley.