UFL: AC Milan e San Siro nel gioco di calcio gratis? Il trailer lo suggerisce

Questa sera è stato pubblicato il primo video gameplay di UFL, l'attesissimo gioco di calcio gratuito che punta a spodestare FIFA grazie alle sue meccaniche 'fair to play'. Analizzando ogni frame del video, è possibile scoprire anche la possibile partnership con una squadra italiana.

Al secondo 45 del video gameplay, infatti, è possibile vedere la versione digitale dello stadio San Siro nel quale sono ben visibili striscioni a tema AC Milan. Sebbene non vi sia ancora nulla di ufficiale in merito, è molto probabile che Strikerz Inc abbia stretto un accordo con il club lombardo per la sua inclusione nel gioco e non è da escludere che l'annuncio arriverà prossimamente, magari in una nuova presentazione interamente dedicata all'elenco completo delle squadre. Sembra improbabile infatti che il team di sviluppo abbia deciso di includere qualche frame dedicato allo stadio italiano senza un motivo ben preciso e ci sono buone probabilità che il Milan e i suoi giocatori saranno presenti nella versione finale.

A tal proposito, vi ricordiamo che il gioco arriverà entro la fine del 2022 e, stando al sito ufficiale, le piattaforme di riferimento sono PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Sapevate che Zichenko è uno dei volti di UFL insieme a Lukaku e Ronaldo?