UFL: l'aspirante rivale di FIFA in un lungo video gameplay

Era ormai da qualche tempo che non si avevano nuove notizie su UFL, l'interessante progetto che punta a rivaleggiare con FIFA ed eFootball grazie alla sua impostazione da live service e un modello di distribuzione free to play. In attesa che il titolo arrivi sul mercato, gli sviluppatori hanno pubblicato un lungo filmato di gameplay.

Il video in questione, tratto da una versione Alpha del gioco, mostra che i lavori stanno procedendo nel migliore dei modi. Trattandosi di una build non definitiva e risalente a gennaio 2023, il filmato mostra anche alcune problematiche relative sia all'intelligenza artificiale che al gameplay, le quali probabilmente verranno sistemate nei prossimi mesi. Dopotutto la pubblicazione di questo video sembra avere proprio lo scopo di mostrare ai giocatori lo stato attuale del progetto e chiedere ai fan un feedback sugli aspetti che vorrebbero vedere migliorati.

In attesa che il gioco raggiunga una fase di Beta, così che anche gli utenti possano testare con mano la qualità del prodotto, vi ricordiamo che UFL arriverà nel corso del 2023 e si potrà scaricare in maniera completamente gratuita su PlayStation e Xbox. Al momento non ci è dato sapere se sono previste o meno le versioni PC e Nintendo Switch.