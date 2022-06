UFL e Cristiano Ronaldo: scegli i campioni della Squadra dei Sogni con CR7

Gli sviluppatori del team Strikerz invitano gli appassionati di calcio a selezionare i campioni che andranno a comporre la Squadra dei Sogni di Cristiano Ronaldo in UFL, il nuovo simulatore calcistico gratis in arrivo su PC, PlayStation e Xbox.

La nuova campagna promozionale di Strikerz è stata appena lanciata e proseguirà per quasi tre settimane: dal 7 al 27 giugno, tutti i partecipanti all'evento potranno suggerire i giocatori che andranno a formare il dream team di CR7, una squadra speciale che ritroveremo nel nuovo videogioco di calcio che ambisce a competere con le serie di FIFA e Pro Evolution.

Per parteciparvi, basterà seguire gli aggiornamenti sullo sviluppo di UFL su Facebook, Twitter e Instagram e indicare i calciatori di proprio interesse lasciando un commento con hashtag #CR7FansTeam. I giocatori che otterranno il maggior numero di voti entreranno a far parte della Squadra dei Sogni. Nel processo di votazioni verranno conteggiati anche i "Mi Piace" ottenuti dai singoli commenti o le reazioni ai post social (come aggiungere un messaggio ai Preferiti).

L'idea alla base di questa iniziativa, spiega Strikerz, è perciò quella di coinvolgere gli appassionati in un'attività che gli consenta di allestire la squadra dei propri sogni: in virtù della collaborazione tra gli sviluppatori di ULF e la FIFPro, gli utenti potranno scegliere qualsiasi calciatore a prescindere dal club di appartenenza.

Nell'attesa di scoprire quali saranno i campioni scelti dalla community per formare la Squadra dei Sogni di Cristiano Ronaldo, vi ricordiamo che UFL è previsto al lancio nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate uno speciale sul gameplay di UFL, il rivale gratis di FIFA ed eFootball su Unreal Engine.