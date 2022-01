UFL lancia a sfida a FIFA, come funziona il gioco di calcio gratis realizzato con l'Unreal Engine

Dopo una lunga attesa, lo studio indipendente Strikers Inc ha finalmente alzato il sipario su UFL, il nuovo gioco di calcio che promette di rivelarsi un'alternativa a FIFA ed eFootball, attualmente previsto per il 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il nuovo sportivo calcistico, realizzato con l'Unreal Engine, sarà disponibile gratis al momento della sua uscita e promette di rivelarsi molto ambizioso, puntando ad offrire una simulazione realisticia e credibile dello sport più famoso e amato al mondo. Everyeye ha raccolto in un corposo e dettagliato video tutte le informazioni fin qui diffuse dagli sviluppatori, riguardanti sia il gameplay generale e le varie meccaniche di gioco che lo comporranno, sia gli aspetti tecnici del titolo free to play in arrivo nel corso dell'anno.

UFL vanta inoltre testimonial d'eccezione quali Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, oltre a Zinchenko, De Bryune e Firmino. Grazie inoltre alla collaborazione con la FIFPro, il gioco potrà contare su volti e nomi ufficiali dei vari calciatori presenti nel gioco, mentre tra le licenze anche l'AC Milan e lo stadio San Siro potrebbero essere presenti in UFL, almeno stando a quanto suggerito da alcuni elementi visti nel gameplay trailer di presentazione.

Per approfondimenti dettagliati sul progetto, non perdetevi infine la nostra anteprima di UFL, dove analizziamo quanto noto finora sull'opera firmata Strikers Inc.